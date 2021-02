Wieder Kälterekorde in Südtirol

Bozen – Südtirol hat wieder einen Kälterekord hinter sich. Obwohl vielerorts die Sonne strahlt, waren die Temperaturen am Morgen im Keller.

Darauf macht auch Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf Twitter aufmerksam. „In St. Jakob in Pfitsch wurden in der Früh -28,3 Grad gemessen“, erklärt Peterlin. Das sei ein neuer Rekord dieser noch jungen Wetterstation, die im Jahr 2010 mit den Messungen begonnen hat.

Ein neuer Stationsrekord wurde mit -26,3 Prettau auch in Prettau registriert (Messbeginn 1979).

Wie uns ein Südtirol News-Leser mitteilt, sind kurz vor Innichen vorübergehend -27 Grad gemessen worden.

Trotz der Kälte scheint die Sonne am heutigen Sonntag von früh bis spät und der Himmel präsentiert sich wolkenlos.

Der Montag verläuft sonnig, im Tagesverlauf tauchen einige Schleierwolken auf. In der Früh gibt es weiterhin strengen Frost und auch tagsüber bleibt es kalt. Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag stellt sich ein freundlicher Wechsel aus Sonne und Wolken ein, am Alpenhauptkamm kann es zeitweise leicht schneien. Der strenge Frost schwächt sich ab und die Temperaturen steigen Tag für Tag an.