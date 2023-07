Wieder Laterne umgestürzt: Großes Rätselraten in Meran

Meran – In Meran ist am Wochenende erneut eine Straßenlaterne umgestürzt. Wie das Tagblatt Dolomiten am Montag berichtet, ist es dieses Mal in der Garibaldistraße passiert.

Im vergangenen Dezember war schon einmal eine Straßenlaterne auf der Kurpromenade umgestürzt und hatte einen Passanten am Kopf verletzt. Damals war die Laterne am Sockel durchgerostet.

Unklar ist noch, was dieses Mal zu dem Vorfall geführt hat. Nach dem Laternen-Sturz im Dezember wurden sämtliche Straßenlaternen in der Passerstadt überprüft.

Daher schließt man nun die Möglichkeit nicht aus, dass ein Fahrzeug den Lichtmasten umgefahren haben könnte.