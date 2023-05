Wieder Reisepässe für die 100 Schnellsten

Bozen – Die Quästur in Bozen ermöglicht es erneut 100 Personen, die einen Reisepass benötigen, sich online für einen Termin vorzumerken. Wer die Anmeldung schafft, kann sich am 16. Mai beim zuständigen Büro in der Quästur in Bozen einen Reisepass ausstellen lassen.

Die Aktion ist Teil einer Reihe von Maßnahmen, um Wartzeiten abzubauen. Weil es viele Anträge um die Ausstellung eines Reisepasses gibt, muss man in der Regel auch in Südtirol mit Verzögerungen rechnen. Um Abhilfe zu schaffen, hat die Quästur in Bozen im zuständigen Büro sogar Personal aufgestockt.

In den ersten drei Monaten im heurigen Jahr wurde die Ausstellung der Reisepässe um 70 Prozent erhöht.

In dringenden Fällen, wie etwa aus Gesundheits-, Arbeits- oder Studiengründen, sind allerdings nach wie vor Vorzugsschienen vorgesehen.