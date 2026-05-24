Wieder Streiks im öffentlichen Nahverkehr

Von: mk

Bozen – Für Donnerstag, den 28. Mai ab 21.00 Uhr und Freitag, 29. Mai bis 20.59 Uhr ist ein 24-stündiger Streik im Zugverkehr angekündigt. Betroffen sind die Züge von Trenitalia, SAD und Italo. Auch vor Beginn und nach Ende des Streikes sind Änderungen möglich.

Garantierte Züge im Regionalverkehr: Bahnlinie 100 Brenner-Verona, Bahnlinie 200 Bozen-Meran, Bahnlinie 250 Mals-Meran und die Bahnlinie 400 Bruneck-Innichen. Ein Schienen-Ersatzdienst zwischen Meran und Mals sorgt für garantierte Verbindungen von 6.00 bis 9.00 und von 18.00 bis 21.00 Uhr.

Die Betreiber sind in der Fahrplanabfrage der südtirolmobil-App/Webseite ersichtlich.

Die südtirolmobil-App/Webseite zeigt die tatsächlichen Zugausfälle einige Stunden im Voraus in der Fahrplanabfrage an. Das bedeutet, dass ausgefallene Fahrten unter „Abfahrten” als gestrichen angezeigt werden und Züge unter „Verbindungen” nicht mehr verfügbar sind.

Wichtig: Es kann trotzdem zu sehr kurzfristigen Fahrplanänderungen bzw. Ausfällen kommen. Man sollte deshalb gegebenenfalls die Anzeigen bzw. Ansagen am Bahnsteig beachten.

Der Streik wurde von den Gewerkschaften CUB, SGB und SI Cobas ausgerufen.

Busstreik

Für Freitag, den 29. Mai wurde außerdem ein 24-stündiger Generalstreik des Personals im öffentlichen Nahverkehr angekündigt, und zwar von 0.00 bis 24.00 Uhr. Angestellte der Nahverkehrsunternehmen Sasa und Simobil wurden aufgerufen, die Arbeit niederzulegen.

Auf Linien der SASA in Bozen und Umgebung, im Sarntal, in Meran und Umgebung, im Passeiertal sowie im Unterland kann zu Fahrtausfällen kommen. Dasselbe gilt für Gebiete, die Simobil abdeckt: das Schlerngebiet, Gröden, das Unterland und der Vinschgau.

Der Mindestdienst zwischen 6.00 und 9.00 Uhr sowie zwischen 12.00 und 15.00 Uhr ist gewährleistet. Alle Kursfahrten, die vor 9.00 Uhr bzw. 15.00 Uhr beginnen, erreichen die Endhaltestelle.

Die Verkehrsunternehmen sind in der Fahrplanabfrage der südtirolmobil-App/Webseite ersichtlich.

Der Streik wurde von den Gewerkschaften CUB, ADL Varese, SGB, SI Cobas und USI – CIT ausgerufen.