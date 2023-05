Wieder Vandalismus in Südtiroler Schule

Leifers – Erneut ist es in einer Schule in Südtirol zu einem Akt von Vandalismus gekommen. Wie die Zeitung Alto Adige heute berichtet, sind am vergangenen Wochenende Unbekannte in das Schulzentrum St. Jakob eingedrungen.

Dort haben sie dann in der Turnhalle Feuerlöscher abgenommen und weißes Löschpulver versprüht. Zudem wurden Einrichtungsgegenstände herumgeworfen und umgekippt. Wie aus den Aufzeichnungen der Überwachungsanlage hervorgeht, handelt es sich um Minderjährige. Die Ermittlungen der Carabinieri laufen. Um die entstandenen Schäden zu beseitigen, war ein Tag Arbeit nötig.

Am Freitag wird im Rahmen des Sicherheitsgipfels im Regierungskommissariat in Bozen auch dieser Vorfall Thema sein. Der Leiferer Bürgermeister Christian Bianchi wird bei dieser Gelegenheit fordern, dass die Tätern – wenn sie einmal ausgeforscht sind – ökonomisch und auch strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden.

Erst vor rund zwei Monaten haben Unbekannte in Meran die Segantini-Mittelschule gleich zweimal hintereinander unter Wasser gesetzt. Das Gebäude kann noch immer nicht genutzt werden.