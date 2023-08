Wohnungsbrand in Brixen – VIDEO

Brixen – In Brixen ist am Samstagnachmittag ein Wohnungsbrand im Dachstuhlbereich in der Köstlanerstraße ausgebrochen.

Eine graue Rauchwolke war weitum sichtbar.

Zahlreiche Feuerwehrleute der Umgebung sind ausgerückt, um das Feuer unter Kontrolle zu bekommen.

Bei den Löscharbeiten stehen die Feuerwehren von Brixen, Milland, Sarns und St. Andrä im Einsatz. Nähere Einzelheiten sind noch nicht bekannt.

#EINSATZINFO: FF Brixen – 12.08.23 – Wohnungsbrand in der Köstlanerstraße. Zahlreiche Feuerwehrleute der Umgebung sind mit den Löscharbeiten beschäftigt und versuchen die Situation rasch unter Kontrolle zu bekommen 🎥 Justin Mine pic.twitter.com/umq7x92FIu — LFV Südtirol 🚒 UVF Alto Adige (@LFVSuedtirol) August 12, 2023