Wolfsabschüsse auch in Kastelbell von Verwaltungsgericht gestoppt

Bozen – Innerhalb nur weniger Tage hat das Verwaltungsgericht in Bozen zum zweiten Mal eine Abschussverfügung für Wölfe auf Antrag einer Tierschutzorganisation ausgesetzt.

War die Jagd vergangene Woche in Mühlwald abgeblasen worden, so wurde am Montag auch die Abschussverfügung zweier Wölfe in Kastelbell vorerst auf Eis gelegt.

Wie es mit den Ermächtigungen von Landeshauptmann Arno Kompatscher für die insgesamt vier Wolfsabschüsse weiter geht, wird das Gericht am 10. Oktober entscheiden.

Für die italienische Tierschutzvereinigung LAV ist dieser zweite Beschluss des Verwaltungsgerichts jedenfalls ein Zwischensieg. Die LAV erklärt sich außerdem bereit, beim Rechnungshof finanziellen Schaden einzuklagen. Sollte dies zum Erfolg führen, müssten Landeshauptmann Arno Kompatscher und Landesrat Arnold Schuler den Schaden aus ihrem Privatvermögen begleichen.

Das Land ist aber guter Dinge, dass das Gericht die Abschussverfügung nicht kippen wird. Man sei gewappnet und habe sich vorbereitet.