Aktuelle Seite: Home > Chronik > Zuhören und Dasein hilft
Caritas erinnert am Welttag der Kranken an die Kraft menschlicher Nähe

Zuhören und Dasein hilft

Mittwoch, 11. Februar 2026 | 07:08 Uhr
Hospizbewegung
Caritas
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Zum Welttag der Kranken am 11. Februar ruft die Caritas dazu auf, Menschen, die mit Krankheit, Leid oder Einsamkeit leben, nicht nur medizinisch zu begleiten, sondern ihnen auch menschliche Nähe zu schenken. Aufmerksamkeit, Zeit und echtes Zuhören können Leid lindern und sind oft ebenso wichtig wie therapeutische Maßnahmen.

Die Caritas zeigt diese Präsenz gleich über mehrere Dienste. Die Freiwilligen der Telefonseelsorge etwa stehen Menschen in belastenden Situationen rund um die Uhr zur Seite. Sie hören aufmerksam zu, bieten einen geschützten Raum für Sorgen, Ängste und Einsamkeit und helfen dabei, Gedanken zu ordnen und Entlastung zu finden. Durch ihre einfühlsame Gesprächsbegleitung schenken sie Halt, anonym, vertraulich und ohne zu urteilen. „Die Präsenz unserer Freiwilligen am Telefon, im Chat oder via Mail bedeutet weit mehr als bloßes Dasein. Sie schenken Mitgefühl und Trost, wodurch sich oft neue Perspektiven öffnen können“, betont Brigitte Hofmann, Leiterin der Caritas Telefonseelsorge.

Auch die Freiwilligen der Caritas Hospizbewegung wissen um die Bedeutung von Begleitung in schweren Zeiten. Sie hören zu, stärken und geben Hoffnung. „Wir sind da, wenn jemand Beistand braucht, nicht nur auf dem letzten Lebensweg“, erklärt Renate Rottensteiner, Leiterin der Caritas Hospizbewegung. „Gerade heute möchten wir ermutigen, bewusst Zeichen der Nähe und Solidarität zu setzen.“

Die Dienststelle Pfarrcaritas und Freiwilligenarbeit unterstützt die Vertreter der Pfarrcaritas dabei, konkrete Zeichen des Daseins und des Mitgefühls umzusetzen, aber auch über unterstützende Angebot der Caritas, wie die oben genannten, zu informieren.

Wer die Dienste der Caritas in dieser Hinsicht in Anspruch nehmen möchte, kann mit diesen wie folgt Kontakt aufnehmen:

Telefonseelsorge

Die Caritas hört – am Telefon, per Mail oder im Chat.

Tel. 0471 052 052 – rund um die Uhr

Chat: Mo–Do, 18.00 – 21.00 Uhr

Mailberatung: jederzeit möglich eine E-Mail zu schreiben

Website www.telefonseelsorge.bz.it

Hospizbewegung

Tel.  +39 0471 304 370
E-Mail: hospiz@caritas.bz.it

Pfarrcaritas und Freiwilligenarbeit

Tel. +39 0471 304 336

E-Mail gemeinschaft.comunita@caritas.bz.it

https://caritas.bz.it/mithelfen/pfarrcaritas/infomaterial.html

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Verkehr: Frühzeitige Anreise zu den olympischen Bewerben empfohlen
Kommentare
54
Verkehr: Frühzeitige Anreise zu den olympischen Bewerben empfohlen
Ortschaften immer öfter ohne Gasthaus – VIDEO
Kommentare
44
Ortschaften immer öfter ohne Gasthaus – VIDEO
Pannenserie: Olympia-Medaillen zerbrechen reihenweise beim Feiern
Kommentare
39
Pannenserie: Olympia-Medaillen zerbrechen reihenweise beim Feiern
Mit messerähnlichem Gegenstand in der Notaufnahme
Kommentare
36
Mit messerähnlichem Gegenstand in der Notaufnahme
Warum gerade hunderte italienische Soldaten durch Deutschland rollen
Kommentare
35
Warum gerade hunderte italienische Soldaten durch Deutschland rollen
Anzeigen
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
"Le Vette"
5 Tipps für einen entspannten Familienurlaub
5 Tipps für einen entspannten Familienurlaub
Mit SkyAlps wird die Anreise selbst zum Teil des Urlaubserlebnisses.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 