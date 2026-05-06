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Neues Konzept für die Seceda

Zum Dolomiten-Hotspot geht es heuer nur mit Buchung – VIDEO

Mittwoch, 06. Mai 2026 | 16:59 Uhr
aa-Seceda-Pana
Alto Adige
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Von: mk

St. Ulrich/St. Christina – Spontane Ausflüge auf die Seceda-Alm in Gröden sind in diesem Sommer nur mehr schwer möglich. Weil die Bergbahn heuer die Fahrten über ein Slot-Buchungssystem abwickelt, muss man sich vorher anmelden.

Dadurch soll die Zahl der Besucher auf der beliebten Alm in den Dolomiten gleichmäßiger verteilt, aber nicht reduziert werden. Wer kein Zeitfenster reserviert hat, muss warten und hoffen, dass ein Platz frei wird.

Der markante Kamm hat mittlerweile internationale Berühmtheit erlangt und wird von Touristen aus aller Welt besucht. Nach Norden und Westen weist der Berg steile, brüchige Abstürze auf. Aber auch das Drehkreuz, das verärgete Grundbesitzer im vergangenen Jahr aufgestellt haben, sorgte für Schlagzeilen.

Die Regelung soll für Urlauber gelten, für Einheimische bleibt alles beim Alten. Südtirol Heute hat sich das neue Konzept angeschaut.

Bezirk: Salten/Schlern

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