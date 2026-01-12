Zwei Arbeiter bei Stromunfall in Wien verletzt

Von: apa

Bei einem Stromunfall in Wien-Favoriten sind am Montagvormittag zwei Arbeiter verletzt worden. Ein 49-Jähriger erlitt großflächige Verbrennungen und war in kritischem Zustand. Der Mann wurde an Ort und Stelle stabilisiert und in ein Krankenhaus gebracht, sagte Andreas Huber, Sprecher der Berufsrettung Wien. Der zweite Verletzte, ein 21-Jähriger, trug ebenfalls Verbrennungen davon. Die Männer hatten laut Polizei in einem Schaltraum an einer Hochspannungsleitung gearbeitet.

Der Unfall war kurz nach 10.00 Uhr in der Absberggasse passiert. Der Strom griff aus bisher unbekannter Ursache auf die Arbeiter über, berichtete Polizeisprecher Philipp Haßlinger. Da auch ein kleiner Brand in dem Schaltraum entstand, rückte auch die Berufsfeuerwehr aus. Brandermittler des Landeskriminalamtes Wien und des Arbeitsinspektorats nahmen die weiteren Erhebungen zu dem Arbeitsunfall auf.