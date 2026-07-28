Zwei Kinder in KlettergÃ¤rten in NiederÃ¶sterreich verletzt

Von: apa

Zwei Kinder sind bei Unfällen vergangenen Sonntag in Hochseilgärten in Niederösterreich verletzt worden. Eine Neunjährige stürzte in Gänserndorf aus rund vier Metern Höhe. “Christophorus 9” flog das Mädchen in die Klinik Donaustadt in Wien, berichtete die Polizei am Dienstag in einer Aussendung. Ein Achtjähriger kollidierte auf einer Stahlseilrutsche in Mönichkirchen (Bezirk Neunkirchen) mit seinem Vater. Der schwer verletzte Bub wurde ins Spital Wiener Neustadt gebracht.

Die Neunjährige hatte sich am späten Nachmittag am Ende eines Parcours aus dem Sicherungssystem gelöst und versucht, mithilfe des Notfallseils statt über die Seilrutsche zu Boden zu gelangen. Dabei dürfte das Mädchen, das mit seiner Mutter unterwegs war, die Kraft verlassen haben. Ein Sturz war die Folge.

Zum Hergang des Unfalls am frühen Abend in Mönichkirchen teilte die Polizei mit, dass sich der Bub nach einer Stahlseilrutsche noch nicht aus dem Sicherungssystem gelöst haben dürfte, als sein Vater ihm folgte. Dadurch pendelte das Seil, der Achtjährige glitt in Richtung des Mannes und wurde bei einem Zusammenstoß schwer verletzt.