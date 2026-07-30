Von: Sophia Molitor

Bozen – Bei einem Verkehrsunfall an der Autobahnauffahrt Bozen Nord sind am Donnerstag, 30. Juli, ein Pkw und ein Lkw kollidiert. Durch die Wucht des Aufpralls wurden zwei Personen im Pkw eingeschlossen. Die Freiwillige Feuerwehr Kardaun sicherte die Unfallstelle ab und führte gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr Bozen die technische Rettung durch. Beide Insassen konnten aus dem Fahrzeug befreit und anschließend dem Rettungsdienst übergeben werden.

Nach der Erstversorgung durch das Weiße Kreuz und das Rote Kreuz wurden die beiden Verletzten in ein Krankenhaus gebracht. Nach Abschluss der Unfallaufnahme durch die Straßenpolizei übernahm die Berufsfeuerwehr Bozen die Bergung des schwer beschädigten Fahrzeugs. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es im Bereich der Autobahnauffahrt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Kardaun, die Berufsfeuerwehr Bozen, das Weiße Kreuz, das Rote Kreuz sowie die Straßenpolizei.