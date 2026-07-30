Aktuelle Seite: Home > Chronik > Zwei Personen im Pkw eingeschlossen
Verkehrsunfall an der Autobahnauffahrt Bozen Nord

Zwei Personen im Pkw eingeschlossen

Donnerstag, 30. Juli 2026 | 17:21 Uhr
Unfall Autobahn Bozen
Landesfeuerwehrverband Südtirol
Schriftgröße

Von: Sophia Molitor

Bozen – Bei einem Verkehrsunfall an der Autobahnauffahrt Bozen Nord sind am Donnerstag, 30. Juli, ein Pkw und ein Lkw kollidiert. Durch die Wucht des Aufpralls wurden zwei Personen im Pkw eingeschlossen. Die Freiwillige Feuerwehr Kardaun sicherte die Unfallstelle ab und führte gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr Bozen die technische Rettung durch. Beide Insassen konnten aus dem Fahrzeug befreit und anschließend dem Rettungsdienst übergeben werden.

Landesfeuerwehrverband Südtirol

Nach der Erstversorgung durch das Weiße Kreuz und das Rote Kreuz wurden die beiden Verletzten in ein Krankenhaus gebracht. Nach Abschluss der Unfallaufnahme durch die Straßenpolizei übernahm die Berufsfeuerwehr Bozen die Bergung des schwer beschädigten Fahrzeugs. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es im Bereich der Autobahnauffahrt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Landesfeuerwehverband Südtirol

Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Kardaun, die Berufsfeuerwehr Bozen, das Weiße Kreuz, das Rote Kreuz sowie die Straßenpolizei.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Gehören Motorräder auf 3.000 Meter?
Kommentare
63
Gehören Motorräder auf 3.000 Meter?
Milliarden für die Mobilität
Kommentare
39
Milliarden für die Mobilität
Selenskyj: Trump hat uns Patriot-Lizenzen zugesagt
Kommentare
35
Selenskyj: Trump hat uns Patriot-Lizenzen zugesagt
Der große Sprachtest-Schwindel: Spur führt quer durch Italien
Kommentare
33
Der große Sprachtest-Schwindel: Spur führt quer durch Italien
“Faschismus darf nicht salonfähig werden”
Kommentare
29
“Faschismus darf nicht salonfähig werden”
Anzeigen
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 