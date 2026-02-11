Zwei Tote bei Geisterfahrer-Unfall auf der Tauernautobahn

Von: apa

Ein Geisterfahrer-Unfall auf der A10 Tauernautobahn hat in Kärnten zwei Menschenleben gefordert. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war ein 52-jähriger Geisterfahrer am Dienstag mit dem Auto einer 25-jährigen Frau kollidiert. Beide Lenker erlagen ihren Verletzungen. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war im Einsatz, die Autobahn für mehrere Stunden gesperrt.

Der 52-Jährige hatte seinen Pkw am Dienstag gegen 17.30 Uhr auf der Richtungsfahrbahn Villach als Geisterfahrer von Paternion (Bezirk Villach-Land) kommend in Richtung Spittal an der Drau gelenkt. Zur selben Zeit fuhr die 25-jährige Frau mit ihrem Pkw in Fahrtrichtung Villach. Auf der Überholspur kam es zur Frontalkollision. Beide Lenker wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Sie starben an der Unfallstelle.

Die A10 war in Fahrtrichtung Villach bis ca. 21.30 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Im Einsatz standen die Feuerwehren St. Peter, Spittal, Spittal an der Drau und Feistritz, der Rettungsdienst, ein Notarzt sowie ein Rettungshubschrauber.