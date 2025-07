Zweimal von einer Viper gebissen: Hund entgeht nur knapp dem Tod

Bluttransfusion in Bozen

Bozen – Milo ist ein besonderer Hund. Groß geworden ist er in einem Tierheim, bis ihn eine Bozner Familie ins Herz geschlossen und liebevoll bei sich aufgenommen hat. Nicht viele hätten sich für ihn entschieden. Nun wäre dem neunjährigen Vierbeiner ein Ausflug ins Fassatal beinahe zum Verhängnis geworden. Am Sonntag, den 22. Juni wurde Milo zweimal von einer Viper gebissen. Sein Leben hing an einem seidenen Faden.

Nach einer ersten Notversorgung in Predazzo verschlechterte sich Milos Zustand dramatisch. Mit sinkenden Hämoglobin- und Hämatokritwerten lieferte man ihn in kritischem Zustand in die Bozner Tierklinik ein. Die einzige Hoffnung: eine Bluttransfusion.

Am vergangenen Mittwoch wurde die Transfusion durchgeführt – und Milos Genesung setzte nach und nach ein. Er reagierte gut auf das Spenderblut und bereits am gestrigen Dienstag konnte er nach Hause zurückkehren – zur Familie, die ihm ein Zuhause gegeben hat. Milo überlebte dank der stillen Großzügigkeit anderer Spenderhunde.

Tierärztin Dr. Federica Bovenga appelliert nun an Hundebesitzer, Blutspender zu werden. Hunde zwischen zwei und acht Jahren, die mindestens 25 Kilo wiegen, gesund und von sanftem Charakter sind, können Leben retten. Spenderhunde erhalten in der Tierklinik kostenlos umfassende Gesundheitschecks.