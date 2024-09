Zweiter Open Day für die Zeckenschutzimpfung

Von: mk

Bozen – Die Zeckenschutzimpfung ist die sicherste Methode zur Vorbeugung der Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME). Aus diesem Grund organisiert der Sanitätsbetrieb einen zweiten Open Day. Geschützt durch die Zeckenschutzimpfung kann man unbesorgt in der Natur unterwegs sein und ist immun gegen eine schwere Infektion, die durch den Stich dieses kleinen, aber potenziell gefährlichen Spinnentiers verursacht wird.

Der Freitagnachmittag (20. September) und der Vormittag am Samstag, 21. September, sind ausschließlich denjenigen vorbehalten, die am 20. Juli mit der ersten Dosis geimpft worden sind. Mit diesen Personen wurde ein Termin vereinbart. Sollte jemand keinen Anruf für die Terminvereinbarung zur Verabreichung der zweiten Dosis erhalten haben, können sich diese Personen telefonisch bei der landesweiten einheitlichen Vormerkstelle (ELVS) melden, von Montag bis Freitag von 8.00 bis 16.00 Uhr: 0471/0472/0473/0474, gefolgt von der Nummer 100 100.

Wer die erste Dosis des FSME-Impfstoffs erhalten möchte, kann ohne Vormerkung am 21. September von 13.30 bis 15.30 Uhr zu einem der folgenden Orte kommen:

– Bozen, Neue Klinik (nicht Eingang über die Rampe wie beim ersten Open day);

– Meran, Blutabnahmestelle des Krankenhauses;

– Brixen, Eingang Gebäude C des Krankenhauses (nicht Eingang über die Rampe wie beim ersten Open day);

– Bruneck, Blutabnahmestelle des Krankenhauses.

In allen weiteren Fällen – und auch für diejenigen, die eine Auffrischungsimpfung nach den zwei Dosen benötigen – ist es möglich, sich am Samstag, 21. September nachmittags an die oben genannten Stellen zu wenden.

„Die Frühsommer-Meningoenzephalitis ist eine Infektionskrankheit, die durch Zeckenstiche übertragen wird“, erklärt Silvia Spertini, geschäftsführende Primarin des betrieblichen Dienstes für Hygiene und öffentliche Gesundheit (SISP) im Südtiroler Sanitätsbetrieb. „In den meisten Fällen äußert sie sich mit grippeähnlichen Symptomen, aber ein kleiner Prozentsatz der Fälle entwickelt nach einer Zeitspanne ohne Krankheitsanzeichen Symptome des zentralen Nervensystems wie Lähmungen, die auch anhalten können. FSME kann nicht geheilt werden, aber die Impfung ist eine Vorbeugemaßnahme für Personen, die durch einen Zeckenstich gefährdet sind. Die Impfung ist seit 2018 für die Bürgerinnen und Bürger in Südtirol kostenlos und besteht aus 3 Dosen. Die zweite Dosis sollte 1 bis 3 Monate nach der ersten verabreicht werden, die dritte nach einem Jahr. Auffrischungsimpfungen sind alle drei bis fünf Jahre erforderlich.“

„Wir laden vor allem die am meisten gefährdeten Personen, d.h. diejenigen, die sich viel in der freien Natur aufhalten, sowie diejenigen, die bereits die erste Impfung erhalten haben, zum zweiten Open Day am 21. September ein“, ergänzt Ursula Braun, Pflegedienstleiterin des Territoriums im Gesundheitsbezirk Bruneck. „Auch wenn der Sommer fast vorbei ist, geht die FSME nicht in den Winterschlaf und mit einem Gedanken weniger in unseren schönen Wäldern spazieren zu gehen und es in vollen Zügen zu genießen, halte ich für eine kluge und lohnende Entscheidung. Warum sollte man das nicht ausnutzen?“

Auch Luca Armanaschi, Verwaltungsdirektor im Südtiroler Sanitätsbetrieb, ist von der Initiative überzeugt und unterstützt den Open Day. Er lobt alle, die dies ermöglicht haben: „Ein großes Dankeschön geht an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit Professionalität und Einsatz die Durchführung dieses zweiten Open Day für Impfungen ermöglicht haben. Die Logistik einer solchen Initiative ist nicht einfach, aber dank der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Abteilungen und einer präzisen Planung sind wir in der Lage, den Dienst leicht zugänglich und flächendeckend anzubieten. Die FSME-Impfung ist eine zuverlässige Vorsorgemaßnahme, und wir wollen dafür sorgen, dass jede und jeder die Möglichkeit hat, sich einfach und schnell impfen zu lassen. Es ist diese Art der Zusammenarbeit, die es uns ermöglicht, die Gesundheit unserer Bevölkerung zu schützen.“