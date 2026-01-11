Andrea Bocelli tritt bei Olympia-Eröffnung in Mailand auf

Von: apa

Der italienische Tenor Andrea Bocelli wird bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele auftreten. Das teilten die Organisatoren am Sonntag mit. Sein Auftritt am 6. Februar im Mailänder San-Siro-Stadion solle eine “Brücke zwischen Musik und Sport” schlagen und die Reisen und Geschichten der Athletinnen und Athleten widerspiegeln, hieß es. Am 22. August tritt Bocelli mit Orchester und Chor im Wiener Ernst-Happel-Stadion auf.

Als weiterer Star für die Olympische Eröffnungsfeier wurde bereits im Dezember die amerikanische Pop-Sängerin Mariah Carey angekündigt. Die Zeremonie soll neben Auftritten internationaler Künstler auch Elemente der italienischen Kultur und Innovationskraft präsentieren.

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina finden in Norditalien statt, mit Wettkämpfen in Mailand, Cortina d’Ampezzo und weiteren Austragungsorten in der Lombardei, Venetien und Trentino-Südtirol. Das Großereignis endet am 22. Februar.