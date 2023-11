Ausgebüxter Löwe sorgt für Aufregung in italienischer Hafenstadt

Ladispoli – Ein aus einem Zirkus entkommener Löwe hat am Samstag im Norden von Rom, in der 40 000-Einwohner-Stadt Ladispoli, für Unruhe gesorgt. Bürgermeister Alessandro Grando mahnte zur höchsten Vorsicht, während Polizei und Zirkuspersonal gemeinsam darum bemüht waren, das Raubtier wieder einzufangen.

Nach mehreren Stunden gelang es schließlich, den Löwen zu betäuben und sicher zurück in den Zirkus zu bringen.

Videos im Internet zeigten das Tier, wie es gemächlich durch die Straßen und über Bürgersteige schlenderte, während die Anwohner vorsichtshalber in ihren Häusern blieben. Manche saßen vorübergehend auch in ihren Autos fest.

Der Vorfall endete mit der erfolgreichen Rückführung des Löwen in den Zirkus.

Diese gestaltete sich als nicht einfach, wie im Video zu sehen ist.

❗️The mayor's office of #Ladispoli reports that the lion has been captured. They were able to tranquilize him and capture him. Now he will be sent back to the circus.

#Italy #Rome #escape #circus #Lion pic.twitter.com/wpGKUHVPQu

— Alexandru Judeu (@AlexandruJudeu) November 11, 2023