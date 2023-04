Bärenfalle: Tiere sind nicht blöd

Folgarida/Monclassico – Im Trentino wird eifrig versucht, die Bärin JJ4 einzufangen. Wie berichtet, kommt dabei eine spezielle Bärenfalle zum Einsatz. Es handelt sich um ein großes Rohr, in das ein Köder gelegt wird. Sobald das Raubtier hineingeht, schließen sich die Tore. Zuletzt wurde JJ4, die für den Tod von Andrea Papi (26) verantwortlich ist, in der Gegend zwischen Folgarida und Monclassico gesehen. Dort wurde auch die Falle ausgelegt. Vor Ort ist man sich bewusst, dass es kein Leichtes sein wird, das Tier einzufangen. Es werde Geduld und Zeit brauchen.

Das sieht auch der PD-Senator und langjährige Direktor im Amt für Jagd und Fischerei in Südtirol, Luigi Spagnolli so. Bären seien nämlich intelligente Tiere. Wenn sie merken, dass etwas nicht in Ordnung ist, gehen sie nicht in die Falle hinein.

Bekanntermaßen wurde der vom Landeshauptmann Maurizio Fugatti angeordnete Abschuss der Bärin vom Verwaltungsgericht Trient ausgesetzt. Einige Bürgermeister in der Gegend rund um Cles haben daraufhin angekündigt, dass sie aus Protest zurücktreten werden.