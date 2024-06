Bagnaia gewinnt MotoGP-Sprint in Assen

Von: apa

Der zweifache MotoGP-Weltmeister Francesco Bagnaia hat am Samstag beim Motorrad-Grand-Prix der Niederlande den Sprint gewonnen. Der italienische Ducati-Pilot siegte nach 13 Runden auf dem TT Circuit Assen vor dem spanischen Markenkollegen Jorge Martin sowie dessen Landsmann Maverick Vinales (Aprilia). In der WM-Wertung verkürzte Bagnaia den Rückstand auf Leader Martin um drei Punkte auf 15 Zähler. Am Sonntag folgt der Grand Prix der Niederlande (14.00 Uhr/live ServusTV, Sky).

Bester KTM-Pilot wurde der Südafrikaner Brad Binder auf Rang sechs. Punktemäßig leer ausgingen dessen Kollegen Pedro Acosta als Zehnter und Jack Miller als 13. Einen Abflug ins Kiesbett machte der Spanier Marc Marquez (Ducati) und schied aus. Der sechsfache MotoGP-Champion war bereits im Qualifying zu Sturz gekommen.

Am Sonntag kann Bagnaia (165 WM-Punkte) weiter Boden auf Konkurrent Martin (180) gutmachen. Der 27-Jährige, dem im Qualifying in 1:30,540 Min. ein Rundenrekord gelang, startet aus der Poleposition vor dem WM-Führenden sowie Vinales. Für KTM ist erneut eine Aufholjagd angesagt, Binder geht von Position neun aus ins Rennen unmittelbar vor Acosta.