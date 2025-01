Bahnstreik in Italien am Wochenende geplant

Von: apa

Italien steuert auf ein schwieriges Wochenende im Bahnverkehr zu. Wegen eines Bahnstreiks, der am Samstag um 21.00 Uhr beginnt und 24 Stunden dauern wird, werden voraussichtlich mehrere Bahnverbindungen gestrichen. Der Streik könnte sowohl regionale, als auch Intercity- und Hochgeschwindigkeitszüge betreffen, teilten die Staatsbahnen (FS – Ferrovie dello Stato) in einer Presseaussendung mit. Reisende aus Österreich müssen laut ÖBB mit Zugausfällen und Verspätungen rechnen.

In Anbetracht der “möglichen erheblichen Auswirkungen auf den Dienst” forderten die FS-Staatsbahnen die Fahrgäste auf, sich zu informieren, bevor sie sich zum Bahnhof begeben, und – wenn möglich – ihre Reise zu verschieben. Der Streik wurde von einigen Gewerkschaftsverbänden ausgerufen, die die Erneuerung des Kollektivvertrags der Eisenbahner fordern.

In den letzten Wochen ist es zuletzt wiederholt zu Verzögerungen und Pannen im italienischen Bahnsystem gekommen, wegen denen Verkehrsminister Matteo Salvini unter Beschuss geraten ist. Vor dem Parlament hatte Salvini am Dienstag von möglichen Sabotageakten am Bahnnetz berichtet. Die römische Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein.