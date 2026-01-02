Aktuelle Seite: Home > Italien > DFB-Teamspieler Füllkrug wechselt zu AC Milan
Freitag, 02. Januar 2026 | 15:59 Uhr
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/PATRICK MCDERMOTT
Von: APA/dpa

Der deutsche Fußballteamspieler Niclas Füllkrug wechselt auf Leihbasis für den Rest dieser Saison von West Ham United zu AC Milan in die Serie A. Wie der italienische Traditionsclub aus der Lombardei wenige Stunden vor dem ersten Meisterschaftsspiel des neuen Jahres mitteilte, beinhaltet die Einigung mit West Ham United auch eine Kaufoption. Laut “Corriere della Sera” soll der 32-Jährige bereits am Abend beim Spiel gegen Cagliari im Kader sein und auf der Bank sitzen.

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

