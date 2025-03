Erdbeben bei Neapel schürt Panik in Bevölkerung

Von: luk

Neapel/Pozzuoli – Ein starkes Erdbeben der Stärke 4,4 hat in der Nacht die Region um Neapel erschüttert. Das Beben ereignete sich kurz nach 1.00 Uhr in den phlegreischen Feldern, einem vulkanisch aktiven Gebiet westlich der Stadt. Es war das stärkste Beben der jüngsten Erdbebenserie.

Das Epizentrum lag zwei Kilometer unter der Meeresoberfläche nahe der Küste von Pozzuoli. Besonders stark war das Beben jedoch in Neapel zu spüren, insbesondere im Stadtteil Bagnoli, wo Gebäudeteile herabstürzten. In Bagnoli wurde auch die einzige Verletzte gemeldet: Eine Frau erlitt Schürfwunden, als eine Zwischendecke einstürzte und sie traf.

Feuerwehrleute halfen zudem mehreren Anwohnern, die in ihren Wohnungen eingeschlossen waren, nachdem Türen durch die Erschütterung verklemmt wurden.

Panik in der Bevölkerung

In Panik verließen viele Menschen fluchtartig ihre Häuser. In Bagnoli kam es an einer ehemaligen NATO-Basis, die als Notunterkunft dienen sollte, zu Spannungen. Weil die Tore verschlossen waren, brachen verzweifelte Anwohner sie auf, um dort Zuflucht zu finden. Die Polizei versuchte, die Situation unter Kontrolle zu halten.

Schulen geschlossen

Der Zivilschutz untersucht derzeit das gesamte Ausmaß der Schäden. Erste Prüfungen betreffen vor allem Schulen, die vorsorglich geschlossen bleiben, berichtet die italienische Nachrichtenagentur Ansa. In Bagnoli wurden Risse in mehreren Gebäuden gemeldet. Der Bürgermeister von Pozzuoli, Luigi Manzoni, warnte, dass das Beben außergewöhnlich starke Bodenbeschleunigungen aufwies – ein Indiz für seine hohe Intensität.

Auf das Hauptbeben folgten mindestens sechs Nachbeben, das stärkste mit einer Magnitude von 1,6 um 1.40 Uhr. Das letzte wurde um 3.26 Uhr mit einer Stärke von 1,1 registriert. Die Behörden rufen zur Ruhe auf, warnen aber vor möglichen weiteren Erschütterungen.