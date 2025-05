Flammentod: Beliebte Sehenswürdigkeit in der Nähe vom Gardasee abgebrannt

Kirchengebäude in Verona vollständig zerstört - VIDEO

Von: idr

Verona – In der Nacht auf Freitag ist im Herzen Veronas ein bedeutendes Stück Geschichte verloren gegangen. Die ehemalige Kirche Santa Felicita, die seit Jahren als Restaurant genutzt wurde, fiel einem großen Feuer vollständig zum Opfer. Die Ursache des Brandes ist noch unklar.

Gegen 2.30 Uhr am frühen Freitagmorgen bemerkten Anwohner Rauchschwaden im historischen Zentrum von Verona, unweit vom Ponte di Pietra. Kurz darauf standen bereits große Teile der ehemaligen Kirche Santa Felicita in Flammen. Zahlreiche Bewohner der angrenzenden Gebäude verließen aus Angst vor einer Ausbreitung des Feuers ihre Wohnungen.

Gebäude vollständig zerstört

Feuerwehr und Carabinieri waren bis in die Morgenstunden im Einsatz. Trotz des raschen Eingreifens konnte das Gebäude nicht gerettet werden. Ein Sprecher der Einsatzkräfte erklärte, das Feuer habe das gesamte Innere der Kirche in kürzester Zeit erfasst. Glücklicherweise seien jedoch keine Personen verletzt worden. Auch die angrenzenden Häuser blieben weitgehend unversehrt.

Die historische Kirche Santa Felicita wurde im Jahr 1207 durch Bischof Adelardo geweiht und geht in ihren Ursprüngen sogar auf das Jahr 1050 zurück. Bis zur Entweihung im Jahr 1806 durch ein napoleonisches Dekret diente sie als Sakralraum. Später wurde sie an Privatpersonen verkauft und in ein Restaurant umgewandelt. Trotz der neuen Nutzung war die eindrucksvolle romanische Bausubstanz erhalten geblieben, inklusive eines hölzernen Kassettendachs aus dem 14. Jahrhundert und zahlreicher Fresken, darunter ein Christusporträt.

Ursache noch unklar

Derzeit laufen Sicherungsarbeiten am Brandort. Die Feuerwehr prüft parallel, ob im Inneren noch Gegenstände oder Strukturelemente gerettet werden können. Die genaue Brandursache ist bislang unklar und wird nun von den Behörden untersucht. Wie schnell ein Stück Geschichte verloren gehen kann, hat Verona in dieser Nacht auf dramatische Weise erfahren.