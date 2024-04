Gardasee: Freiwilliger fürs Müllsammeln bestraft

Desenzano – Der Rentner Enzo Fattori aus Desenzano am Gardasee sammelt seit 30 Jahren freiwillig Müll von den Ufern des Sees. Wegen seines gemeinnützigen Hobbies hat Fattori kürzlich eine Geldstrafe von 500 Euro auferlegt bekommen. Der Grund: Er wurde dabei erwischt, wie er einen rostigen Kotflügel vom Strand aufgesammelt hat, was gegen eine neue Verordnung verstößt, die das Sammeln von Gegenständen im Wasser und an den Stränden verbietet.

Die Verordnung wurde am 25. Januar erlassen, nachdem bei Bauarbeiten am Gardasee Weltkriegsmunition und Granaten entdeckt worden waren. Obwohl die Entscheidung, das Müllsammeln zu verbieten, zum Ziel hat, die Bürger zu schützen, trifft sie auch Freiwillige wie Enzo, die regelmäßig dazu beitragen, den See und seine Strände sauber zu halten. Ein Umstand, den viele Italiener kaum fassen können.

Die Geschichte von Enzos Geldstrafe hat sich schnell verbreitet und löst nicht nur in Desenzano eine Welle der Solidarität aus. Menschen aus ganz Italien boten an, das Bußgeld zu übernehmen, und drückten ihre Unterstützung für Enzos Engagement aus. In den vielen Kommentare unter dem Video auf Enzos Facebook-Profil, in dem er von dem Zwischenfall erzählt, bekunden die Menschen ihre Solidarität mit ihm. Viele fordern sogar den sofortigen Rücktritt der Verwaltung in Desenzano.

Eine Diskussion darüber, wie die Vorschriften angemessen angewendet werden können, ist ebenfalls entbrannt. In der Zwischenzeit hat sich der Gemeinderat Stefano Terzi in den Fall eingemischt und versucht, zu vermitteln: „Die Einhaltung der Vorschriften ist wichtig, aber ebenso wichtig ist es, dass die Vorschriften angemessen sind, und das gilt auch für die Umsetzung. Denn in Desenzano scheint das Problem der zu sein, der den Müll wegräumt und nicht der, der ihn liegen lässt.“

Enzos Fall hat die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf die Bedeutung von Umweltschutzmaßnahmen am See und die Wertschätzung für Bürgerengagement gelenkt. Die Solidarität mit Enzo und die Diskussion über die angemessene Umsetzung von Vorschriften zeigen, wie wichtig Umweltschutz und Gemeinschaftsgeist in der Gesellschaft sind, insbesondere in Zeiten, in denen die Natur und die Umwelt bedroht sind.