Gardasee tritt über die Ufer – VIDEO

Salò – Der hohe Pegelstand und heftiger Wind haben vor einigen Tagen dazu geführt, dass der Gardasee an manchen Stellen über die Ufer getreten ist.

Betroffen war unter anderem Salò am Westufer des Sees: Das Wasser trat über die Ufermauern und wurde in die Gärten von Hotels gespült. Liegestühle kippten um.

Teilweise stand auch die Fußgängerpromenade am Rande des Sees unter Wasser. Die Fluten erreichten den Eingangsbereich von Restaurants in der Nähe.

Am heutigen Samstag herrscht wieder strahlender Sonnenschein am Gardasee. Die Temperaturen erreichen Spitzenwerte von 27 Grad. Ein Hoch sorgt für stabiles Wetter in den kommenden Tagen.

Erst am Dienstag könnte wieder mit Gewittern zu rechnen sein.