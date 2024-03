Gefährliche Klippen: Felsstürze am Gardasee bedrohen Verkehr und Tourismus

Limone/Gargnano – In den vergangenen Monaten gab es am Gardasee viele Felsstürze, die auch zu wiederholten Straßensperren führten.

Besonders die Nordwestseite mit seinen steilen Felswänden oberhalb von Limone ließ den Geologen keine Ruhe. Unermüdlich war man in den betroffenen Gebieten zuletzt im Einsatz, um Wanderwege und Straßen zu sichern, damit sie mit der beginnenden Sommersaison für die Urlauber passierbar sind.

Die berühmte Strada della Forra muss allerdings noch das ganze Jahr über gesperrt bleiben. Sicherheit geht in diesem Fall vor. ORF Südtirol Heute hat sich am Gardasee umgehört. Geologe Mirco Demozzi sagt, dass es auch in den kommenden Wochen und Monaten zu Felsstürzen kommen könnte.