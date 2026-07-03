Heftige Unwetter: Mure verlegt Weg zu Dolomiten-Schutzhütte 

Von: luk

Canazei – Heftige Unwetter haben am Mittwoch im oberen Fassatal erhebliche Schäden verursacht. Besonders betroffen war das Contrintal am Fuß der Marmolata in den Dolomiten. Dort hatte eine Mure aus Schlamm, Geröll und großen Felsblöcken die Forststraße zur Contrinhütte unpassierbar machte.

Ausgelöst wurde die Mure durch einen stark angeschwollenen Seitenbach des Contrinbachs. Das Gebiet gilt als geologisch anfällig, bei intensiven Niederschlägen kommt es dort immer wieder zu ähnlichen Ereignissen.

Am Donnerstag verschaffte sich der Trentiner Zivilschutz, unterstützt von einem Hubschrauber, einen Überblick über das Schadensausmaß. Die Gemeinde Canazei leitete umgehend Sofortmaßnahmen ein und errichtete mit einem Bagger eine provisorische Furt, sodass die Verbindung zur Hütte vorerst durch eine seichte Stelle im Bachbett wiederhergestellt werden konnte.

Dennoch bleibt die Forststraße teilweise verschüttet. Derzeit ist ein Durchkommen nur zu Fuß möglich, weitere Sicherungs- und Räumungsarbeiten sind bereits geplant. Unter den Geröllmassen befindet sich auch ein rund vier Meter großer Felsblock, der die Fahrbahn blockiert.

Insgesamt rückten die freiwilligen und Berufsfeuerwehren in Trentino am Mittwoch zu 95 wetterbedingten Einsätzen aus. Sie beseitigten umgestürzte Bäume, pumpten überflutete Bereiche aus und sicherten Hänge nach Muren und Erdrutschen.

Der Zivilschutz vor Ort appelliert an Wanderer, bei Gewittern besonders vorsichtig zu sein und Wege oder Forststraßen entlang von Gebirgsbächen zu meiden. Dort können sich innerhalb weniger Minuten gefährliche Sturzfluten mit Schlamm und Geröll bilden.