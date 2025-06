In Italien sind Schiedsrichter nun Polizisten gleichgestellt

Von: apa

In Italien sind Schiedsrichter in allen Fußball-Ligen immer wieder mit Gewalt konfrontiert. Um das Problem unter Kontrolle zu bekommen, hat die italienische Regierung am Freitagabend eine spezielle Regelung zum Schutz der Schiedsrichter gebilligt. Laut der Verordnung werden nun Angriffe auf einen Schiedsrichter mit jenen auf Polizeibeamte gleichgestellt und dementsprechend streng bestraft. Es drohen Haftstrafen zwischen drei und fünf Jahren.

Bei schwerer Körperverletzung kann die Haftstrafe sogar bis zu 16 Jahre betragen. Zwar gab es bereits strenge Strafen bei Angriffen auf Schiedsrichter, doch waren diese in verschiedenen Regelwerken verstreut und nicht im Strafgesetzbuch verankert. Allein in der vergangenen Fußballsaison waren über 600 Angriffe auf Schiedsrichter in unterschiedlichen Ligen gemeldet worden.