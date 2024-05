Inter Mailand will sich laut Medien von Arnautovic trennen

Nach der Scudetto-Party auf dem Mailänder Domplatz mit den Teamkollegen von Meister Inter Mailand ziehen sich dunkle Wolken am Horizont von Stürmer Marko Arnautovic zusammen. Laut Gazzetta dello Sport will Inter in junge Stürmer investieren und den ÖFB-Spieler, dessen Vertrag bis 2025 läuft, opfern. Doch die Suche nach einem Club für den 35-Jährigen gestalte sich schwierig. “Wegen seines Alters und seines Gehalts ist der Markt für Arnautovic nicht enorm”, schrieb das Blatt.

Auf der Wunschliste von Inters Coach Simone Inzaghi steht der isländische Spieler Albert Gudmundsson, der bei Genoa unter Vertrag steht. Als Alternative kommt der französische Stürmer George Ilenikhena in Frage. Auch Bolognas Starspieler und Teamkollege von Stefan Posch bei FC Bologna, Joshua Zirkzee, ist im Visier der Nerazzurri.

Arnautovic war zu Saisonbeginn von Bologna zu Inter Mailand gewechselt. Für den Spieler ist es der zweite Meistertitel mit Inter, den ersten holte er 2010 mit 21 Jahren. Den Schwarzblauen gelang unter Jose Mourinho damals das Triple.