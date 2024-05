Pfingstverkehr: Langsam fahren für schnelleres Ankommen

In Deutschland gibt es Pfingstferien in Österreich und Südtirol ein verlängertes Wochenende. Für die Brennerautobahn in Richtung Süden und dann auch wieder in Richtung Norden bedeutet das Staugefahr.

Das gilt beinahe für das gesamte Wochenende, wie ORF Südtirol Heute berichtet.

Das der Verkehr nicht ganz zusammenbricht, ist für die Verantwortlichen der A22 eine Herausforderung. Um das Aufkommen zu bewältigen, wurde die Höchstgeschwindigkeit reduziert. Vom Brenner bis Bozen gelten dieses Wochenende 100 km/h. Wenn nämlich alle langsam fahren, kommt man schneller an. Auch sämtliche Baustellen auf der Strecke wurden pausiert.