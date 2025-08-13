Ein kleiner Kater wollte hoch hinaus – VIDEO

Von: luk

Dienten am Hochkönig – Kater Chino, gerade einmal drei Monate alt, büxte aus seinem Zuhause in Dienten am Hochkönig aus und folgte einem Wanderer ganze sieben Stunden lang bis auf den Gipfel des Hochkönigs auf knapp 3.000 Metern. Oben angekommen, machte er es sich erst einmal gemütlich und schlief im Matratzenlager der Hütte.

Wie der flauschige Gipfelstürmer anschließend im Rucksack ins Tal zurückgebracht wurde und wie groß die Überraschung auf der Hütte war, seht ihr im Video.