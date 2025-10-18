Aktuelle Seite: Home > Sport > Sinner sorgt für Lacher mit Hollywood-Star
Interaktion mit Will Smith geht viral

Sinner sorgt für Lacher mit Hollywood-Star

Samstag, 18. Oktober 2025 | 10:58 Uhr
Will Smith Sinner
Schriftgröße

Von: fra

Beim Six Kings Slam in Riad, Saudi-Arabien, sorgte nicht nur das Tennis auf dem Court für Aufsehen: Jannik Sinner brachte auch abseits des Spiels die Zuschauer und Promis zum Schmunzeln.

Während des Turniers entstand ein humorvoller Moment, als Sinner gefragt wurde, welcher Schauspieler ihn in einem Film über sein Leben spielen könnte. Mit einem Lächeln antwortete der Tennisprofi: „Lassen Sie uns Will Smith nehmen. Warum nicht? Anders, aber gut!“ Diese unerwartete Antwort verbreitete sich schnell in den sozialen Medien und erregte große Aufmerksamkeit.

Der Schauspieler Will Smith reagierte darauf, indem er ein Bild von sich selbst mit dem Titel „I’M IN!!!!!!“ veröffentlichte. In der Bearbeitung hielt er den Wimbledon-Pokal, was die humorvolle Interaktion weiter verstärkte und für reichlich Gesprächsstoff sorgte.

Sinner setzte seine beeindruckende Leistung im Turnier fort und besiegte Stefanos Tsitsipas mit 6:2, 6:3 sowie Novak Djokovic mit 6:4, 6:2. Im Finale trifft er erneut auf Carlos Alcaraz, mit dem er bereits im Vorjahr das Finale des Six Kings Slam bestritt.

Die humorvolle Interaktion zwischen Sinner und Smith zeigt, dass auch Spitzensportler und Prominente ihre witzige Seite präsentieren können. Solche Momente tragen zur Auflockerung bei und stärken die Verbindung zwischen Sport und Showbusiness.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
66.000 Menschen konnten sich der Anziehungskraft nicht entziehen
Kommentare
38
66.000 Menschen konnten sich der Anziehungskraft nicht entziehen
Bürger sollen die Augen aufsperren
Kommentare
38
Bürger sollen die Augen aufsperren
Todesfall Leon Moser: Obduktion bestätigt tödliches Quetschtrauma
Kommentare
37
Todesfall Leon Moser: Obduktion bestätigt tödliches Quetschtrauma
Vergütung der Abgeordneten: Keine Änderungen in Sicht
Kommentare
37
Vergütung der Abgeordneten: Keine Änderungen in Sicht
Gerichtsurteil im Fall “Twenty”: Millionenklage gegen Bozen
Kommentare
35
Gerichtsurteil im Fall “Twenty”: Millionenklage gegen Bozen
Anzeigen
Die 24. Eisacktaler Kastanienwochen
Die 24. Eisacktaler Kastanienwochen
Herbstzeit ist Kastanienzeit:
Terner Bauernkuchl
Terner Bauernkuchl
Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 