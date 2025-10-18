Sinner sorgt für Lacher mit Hollywood-Star

Von: fra

Beim Six Kings Slam in Riad, Saudi-Arabien, sorgte nicht nur das Tennis auf dem Court für Aufsehen: Jannik Sinner brachte auch abseits des Spiels die Zuschauer und Promis zum Schmunzeln.

Während des Turniers entstand ein humorvoller Moment, als Sinner gefragt wurde, welcher Schauspieler ihn in einem Film über sein Leben spielen könnte. Mit einem Lächeln antwortete der Tennisprofi: „Lassen Sie uns Will Smith nehmen. Warum nicht? Anders, aber gut!“ Diese unerwartete Antwort verbreitete sich schnell in den sozialen Medien und erregte große Aufmerksamkeit.

Der Schauspieler Will Smith reagierte darauf, indem er ein Bild von sich selbst mit dem Titel „I’M IN!!!!!!“ veröffentlichte. In der Bearbeitung hielt er den Wimbledon-Pokal, was die humorvolle Interaktion weiter verstärkte und für reichlich Gesprächsstoff sorgte.

Sinner setzte seine beeindruckende Leistung im Turnier fort und besiegte Stefanos Tsitsipas mit 6:2, 6:3 sowie Novak Djokovic mit 6:4, 6:2. Im Finale trifft er erneut auf Carlos Alcaraz, mit dem er bereits im Vorjahr das Finale des Six Kings Slam bestritt.

Die humorvolle Interaktion zwischen Sinner und Smith zeigt, dass auch Spitzensportler und Prominente ihre witzige Seite präsentieren können. Solche Momente tragen zur Auflockerung bei und stärken die Verbindung zwischen Sport und Showbusiness.