Aktuelle Seite: Home > Politik > Millionen Menschen bei Demonstrationen gegen Trump erwartet
Viele Menschen bei Demonstrationen gegen Trump erwartet

Millionen Menschen bei Demonstrationen gegen Trump erwartet

Freitag, 17. Oktober 2025 | 22:03 Uhr
Viele Menschen bei Demonstrationen gegen Trump erwartet
APA/APA/AFP/KEVIN DIETSCH
Schriftgröße

Von: APA/AFP

In den USA werden am Samstag voraussichtlich Millionen von Menschen unter dem Motto “No Kings” (Keine Könige) gegen die Regierung von Präsident Donald Trump demonstrieren. Die Organisatoren der mehr als 2600 Demonstrationen im ganzen Land erwarten eine Rekordbeteiligung. Unter anderem die Entsendung von Einsatzkräften der Nationalgarde in mehrere von den oppositionellen Demokraten regierte Städte hatte zuletzt für Empörung gesorgt.

In New York, San Francisco, Washington, Boston, Chicago, Atlanta, New Orleans sowie in vielen kleineren Städten sollen Protestaktionen stattfinden. Bereits am 14. Juni waren in mehreren US-Städten hundertausende Menschen unter dem Motto “No Kings” zusammengekommen, um gegen Trump zu demonstrieren. Anlass war eine Militärparade zum 250-jährigen Bestehen der US-Armee in Washington, die Trump sich gewünscht hatte und die mit seinem 79. Geburtstag zusammenfiel.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Motorradrüpel aus Deutschland machen Gardasee unsicher – Video
Kommentare
44
Motorradrüpel aus Deutschland machen Gardasee unsicher – Video
Bürger sollen die Augen aufsperren
Kommentare
38
Bürger sollen die Augen aufsperren
„Ein Ort der Vielfalt und Begegnung für alle“
Kommentare
33
„Ein Ort der Vielfalt und Begegnung für alle“
Gerichtsurteil im Fall “Twenty”: Millionenklage gegen Bozen
Kommentare
30
Gerichtsurteil im Fall “Twenty”: Millionenklage gegen Bozen
Nord-Stream-Verdächtiger wird doch nicht an Deutschland ausgeliefert
Kommentare
30
Nord-Stream-Verdächtiger wird doch nicht an Deutschland ausgeliefert
Anzeigen
Die 24. Eisacktaler Kastanienwochen
Die 24. Eisacktaler Kastanienwochen
Herbstzeit ist Kastanienzeit:
Terner Bauernkuchl
Terner Bauernkuchl
Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 