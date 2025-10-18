Aktuelle Seite: Home > Werbung > Die 24. Eisacktaler Kastanienwochen
Herbstzeit ist Kastanienzeit:

Die 24. Eisacktaler Kastanienwochen

Samstag, 18. Oktober 2025 | 00:01 Uhr
Andergassen-web-1080
Die herzförmige Frucht bereichert die kulinarische Szene im Eisacktal. - Foto: © Florian Andergassen
Schriftgröße

Von: First Avenue

Vom 18. Oktober bis 2. November 2025 erleben Sie die Vielfalt der Kastanie in einer besonderen Herbstveranstaltung.

Vom 18. Oktober bis 2. November 2025 verwandelt sich das Eisacktal wieder in ein herbstliches Paradies, wenn die 24. Ausgabe der „Eisacktaler Kastanienwochen“ beginnt. Dieses kulinarische Highlight widmet sich ganz der Kastanie und bietet Gästen und Einheimischen eine einzigartige Gelegenheit, die edle Frucht in all ihren Facetten zu erleben. In zwölf teilnehmenden Gastbetrieben, die sich von Neustift bis Lajen erstrecken, stehen kreative Gerichte rund um die Kastanie im Mittelpunkt der Speisekarten. Die Köchinnen und Köche präsentieren die Kastanie auf vielfältige Weise – sei es in Vorspeisen, Hauptgerichten oder Desserts – und verwandeln sie in kulinarische Geschmackserlebnisse.

Foto: © Florian Andergassen

Neben den Kastanienspezialitäten erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Dazu gehören geführte Genusswanderungen, Verkostungen und Bauernmärkte, die die Region und ihre Spezialitäten in den Fokus rücken. Besonders hervorzuheben ist der „Keschtnweg“, ein Themenweg durch die malerische Kastanienlandschaft des Eisacktals, der die kulturelle Bedeutung der Kastanie für die Region verdeutlicht.

Das Eisacktal, bekannt als „Tal der Wege“, bietet mit dem „Keschtnweg“ ein wahres herbstliches Wanderparadies. Der rund 90 km lange Weg führt von Neustift über Feldthurns bis nach Terlan/Vilpian und durchquert Mischwälder, Fluren und Felder. Kunst- und Naturdenkmäler entlang des Weges erzählen von einer Jahrhunderte alten Kultur. Die herbstliche Natur lädt ein, die Kastanienhaine bei erholsamen Spaziergängen zu genießen und eine Einkehr in einem der teilnehmenden Gastbetriebe darf dabei nicht fehlen.

 

Foto: © Florian Andergassen

Die „Eisacktaler Kastanienwochen“ bieten somit nicht nur kulinarischen Genuss, sondern auch eine einmalige Gelegenheit, die Kultur und Natur des Eisacktals hautnah zu erleben. Weitere Informationen und Details zum Programm finden Interessierte unter www.kastanie.it.

Foto: © Florian Andergassen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Motorradrüpel aus Deutschland machen Gardasee unsicher – Video
Kommentare
44
Motorradrüpel aus Deutschland machen Gardasee unsicher – Video
Bürger sollen die Augen aufsperren
Kommentare
38
Bürger sollen die Augen aufsperren
„Ein Ort der Vielfalt und Begegnung für alle“
Kommentare
33
„Ein Ort der Vielfalt und Begegnung für alle“
Gerichtsurteil im Fall “Twenty”: Millionenklage gegen Bozen
Kommentare
30
Gerichtsurteil im Fall “Twenty”: Millionenklage gegen Bozen
Nord-Stream-Verdächtiger wird doch nicht an Deutschland ausgeliefert
Kommentare
30
Nord-Stream-Verdächtiger wird doch nicht an Deutschland ausgeliefert
Anzeigen
Die 24. Eisacktaler Kastanienwochen
Die 24. Eisacktaler Kastanienwochen
Herbstzeit ist Kastanienzeit:
Terner Bauernkuchl
Terner Bauernkuchl
Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 