66.000 Menschen konnten sich der Anziehungskraft nicht entziehen

Von: luk

Bozen – Unglaublich: Mehr als 66.000 Menschen wollten es sich nicht entgehen lassen! Am Tag 1 im WaltherPark, 22.00 Uhr, überschritt das Besucher-Zählwerk diese Marke. Das Eröffnungswochenende geht indes weiter mit einem reichen Rahmenprogramm – am heutigen Freitagabend, 19.30 Uhr, werden die Wasserspiele im Bahnhofspark eröffnet.

Tag 1, das war: Grußworte und Segnung ab 9.30 Uhr, Banddurchschnitt um 10.16 Uhr, Shows, Musik und Unterhaltung den ganzen Tag und eine spektakuläre Lichtshow an der Außenfassade am Südtiroler Platz um 19.30 und um 20.30 Uhr – auch dies vor den Augen von weit über 1.500 Menschen. Anschließend noch Party bis 23.00 Uhr im Mercato Centrale Bolzano.Bozen, dem Gastronomiebereich im zweiten Obergeschoss.

WaltherPark-Präsident Thibault Chavanat, sein Team und auch die Center-Manager von Svicom sind überwältigt: Im Verhältnis zur Bozner Bevölkerung waren zwei von drei Bürgerinnen und Bürgern schon am ersten Tag dabei. „Wir haben mit großem Zuspruch gerechnet, weil der WaltherPark ein wirklich wichtiges neues Stadtquartier für Bozen bildet“, so Chavanat. Dass es dann an einem Donnerstag gleich mehr als 66.000 werden würden, hat dann doch überrascht: Schon vor Banddurchschnitt verfolgten Hunderte Menschen die Ansprachen und Segnung; in der ersten Stunde waren schon 8.000 Besucherinnen und Besucher da.

Und so ging es den ganzen Tag weiter. Um 15.00 Uhr waren es über 30.000 und bis 22.00 Uhr – eine Stunde vor Schließung – wie erwähnt mehr als 66.000. „Allein diese Zahl ist überwältigend. Dazu freut uns besonders auch das Feedback, das durchwegs sehr, sehr positiv ist“, so Chavanat. Die Geschäfte im WaltherPark bestätigen dies – schon am ersten Tag wurde viel eingekauft und die Geschäftsleute ziehen eine äußerst positive Bilanz. Die mehr als 80 Geschäfte, 23 Gastronomietheken im Mercato Centrale sowie Sport- und Freizeitangebote treffen augenscheinlich den Geschmack der Besucherinnen und Besucher.

Der WaltherPark hat dem Ansturm in jeder Hinsicht Stand gehalten – auch organisatorisch und was die Mobilität betrifft. Die Parkgarage war zeitweise ausgelastet, doch es kam zu keinen nennenswerten Behinderungen. „Wir werden weiter genau beobachten, was wir weiter verbessern können, um das Einkaufs- und Gesamterlebnis weiter zu steigern“, erklärt Chavanat.

Heute, 19.30 Uhr: Eröffnung der Wasserspiele

Der WaltherPark als neues Stadtquartier – dazu gehört auch der neue verkehrsbefreite Bahnhofspark, der mit seinen Aufenthaltsbereichen und Spielgeräten seit seiner Übergabe am Dienstag schon von Familien und Menschen aller Generationen belebt ist. Heute kommt noch eine besondere Attraktion dazu: Unweit des Spielplatzes sind Wasserspiele installiert, deren 55 Wassersäulen ab heute, 19.30 Uhr, in allen Farben und Formationen faszinieren werden.

Bis Sonntag bietet der WaltherPark noch sein Eröffnungsprogramm: mit Unterhaltung für Jung und Alt, Musik, Willkommens- und Sonderrabatten in vielen Geschäften. Der WaltherPark ist täglich – auch an den Wochenenden – von 9.30 bis 19.30 Uhr geöffnet, der Mercato Centrale Bolzano.Bozen täglich bis 23.00 Uhr.