Trump hofft auf Ende des Ukraine-Kriegs ohne Tomahawks

Von: APA/dpa/Reuters

Im Ringen um ein Ende des Ukraine-Kriegs bevorzugt US-Präsident Donald Trump andere Wege als die Bereitstellung von Tomahawk-Marschflugkörpern für die Ukraine. Hoffentlich könne man den Krieg beenden, ohne über diese Waffen nachdenken zu müssen, sagte er bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus. Danach forderte Trump beide Länder auf, den Krieg sofort zu beenden. Selenskyj stimmte zu, die Tomahawks waren kein Thema mehr.

Trump schrieb auf der Plattform Truth Social, das Treffen sei herzlich gewesen – aber kein Wort über die Marschflugkörper. Selenskyj hatte die US-Regierung in den vergangenen Wochen immer wieder um deren Lieferung gebeten und sich von dem Treffen im Weißen Haus grünes Licht dafür erhofft. Denn noch vor wenigen Tagen hatte der US-Präsident die Tomahawks in Aussicht gestellt.

Nach der Unterredung am Freitag lehnte Selenskyj gegenüber Journalisten eine Aussage zu den Waffen ab. Die USA wollten eine Eskalation vermeiden, sagte er und fügte nur hinzu, dass er “realistisch” sei, was die Chancen auf eine Lieferung angehe.

Nach russischen Angaben hatte sich Präsident Wladimir Putin bei seinem jüngsten Telefonat mit Trump gegen die Lieferung der Tomahawks ausgesprochen. Der US-Präsident gab sich schon zum Auftakt des Treffens mit dem ukrainischen Präsidenten sehr zurückhaltend. Es wäre “uns viel lieber, wenn sie keine Tomahawks benötigen würden”, sagte er – und bekräftigte, dass auch die USA diese Waffen bräuchten.

Trump fordert Kriegsende

Nach dem Gespräch mit Selenskyj forderte Trump auf Truth Social Russland und die Ukraine auf, sie “sollten dort aufhören, wo sie sind”, es sei genug Blut vergossen worden. Es sei an der Zeit, das Töten zu stoppen und einen “Deal” zu machen.

Dem stimmte Selenskyj, von Journalisten befragt, sofort zu. “Wir müssen dort aufhören, wo wir gerade sind und danach werden wir reden”, sagte der Ukrainer. Doch fügte er hinzu: “Beide Seiten müssen stoppen, doch das ist eine Frage an Putin, denn wir haben den Krieg nicht begonnen.”

Freundliche Atmosphäre beim dritten Treffen

Es ist der dritte Besuch des ukrainischen Präsidenten in diesem Jahr im Weißen Haus. Mitte August hatten sich beide Staatsoberhäupter zuletzt getroffen – in entspannterer Atmosphäre, nachdem das erste Gespräch in Washington im Februar in einem beispiellosen Eklat geendet war. Vor laufenden Kameras hatten der US-Präsident und sein Vize JD Vance den ukrainischen Staatschef damals brüsk zurechtgewiesen – Selenskyj reiste danach früher ab als geplant.

Das jetzige Treffen verlief in freundlicher Atmosphäre. Trump lobte Selenskyj zu Beginn der Zusammenkunft für seine Stärke. Es sei ihm eine Ehre, mit einem sehr starken Staatschef zusammenzukommen, sagte Trump. Selenskyj habe viel durchgemacht und die USA hätten es mit ihm durchgemacht. Man verstehe sich sehr gut, betonte Trump.

Trump: Zweiertreffen mit Putin, aber in Kontakt mit Selenskyj

Der US-Präsident kündigte bei dem Treffen an, sich bald in Ungarn voraussichtlich mit Putin zu zweit und damit ohne direkte Beteiligung der Ukraine zu treffen. Zugleich wolle er aber mit Selenskyj in Kontakt stehen. Es gebe “viel böses Blut” zwischen Moskau und Kiew. Trump ergänzte, man wolle es für jeden angenehm machen. Auf die eine oder andere Weise würden alle drei Seiten – Russland, Ukraine und USA – involviert sein, aber das könnte getrennt voneinander erfolgen, sagte er. Bereits im August hatten sich Trump und Putin in Alaska getroffen – ohne Selenskyj und ohne greifbares Ergebnis.

Erst am Donnerstag hatten Putin und Trump miteinander telefoniert. Nach dem Gespräch hatte der Republikaner dann ein Treffen beider Staatschefs “wahrscheinlich in den nächsten zwei Wochen” in Budapest in Aussicht gestellt.

Ungarn als Austragungsort eines solchen Formats wirft zugleich Fragen auf. Denn seit März 2023 liegt gegen Putin ein internationaler Haftbefehl vor. Dieser erging, weil der Kremlchef nach Ansicht des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) für die Verschleppung ukrainischer Kinder nach Russland verantwortlich ist. Derzeit hat dieser Haftbefehl vor allem eine symbolische Bedeutung: Das Gericht mit Sitz in Den Haag verfügt über keine eigene Polizeimacht, um Putin festzunehmen. Ungarns Außenminister Peter Szijjarto machte bereits klar, dass Ungarn Putin trotz des internationalen Haftbefehls nicht festnehmen werde.

Trump sieht sich als Vermittler im Ukraine-Krieg

Trump versuchte schon lange, als Vermittler im Ukraine-Krieg zu intervenieren, bisher ohne größeren Erfolg. Ursprünglich hatte Trump nach dem Alaska-Treffen anvisiert, dass es in den Verhandlungen um ein Ende der Kämpfe zu einem Dreiertreffen von ihm, Putin und Selenskyj kommt – doch das fand nie statt.

Russland hatte den Krieg im Februar 2022 mit einem Angriff auf die Ukraine begonnen. Seitdem dauern die Kämpfe unerbittlich an.