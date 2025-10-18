Team K warnt: Bildungsqualität in Gefahr

Von: fra

Bozen – Die Antworten der Landesregierung auf eine Anfrage von Alex Ploner vom Team K zeigen einen hohen Anteil unqualifizierter Lehrkräfte im Südtiroler Bildungssystem. Im Schuljahr 2024/25 unterrichteten in den deutschsprachigen staatlichen Schulen 1.207 Lehrpersonen ohne gültigen Studientitel, darunter 517 in der Grundschule, 447 in der Mittelschule und 243 in der Oberschule. Auch in ladinischen Schulen sind 134 Lehrpersonen ohne entsprechende Ausbildung tätig. Daten für die italienische Bildungsdirektion liegen nicht vor.

Besonders besorgniserregend sind die rückläufigen Absolventenzahlen an der Fakultät für Bildungswissenschaften in Brixen: Während 2024 noch 206 Studierende ihren Masterabschluss für den Primarbereich erreichten, waren es 2025 nur noch 122. Die Einschreibungen für 2025/26 liegen mit 162 Studierenden auf dem niedrigsten Stand seit über zehn Jahren.

Alex Ploner warnte: „Wenn über 1.200 Lehrpersonen ohne entsprechende Ausbildung unterrichten, ist das kein Einzelfall mehr, sondern ein strukturelles Problem. Die Qualität der Bildung hängt maßgeblich von der Qualifikation der Lehrkräfte ab. Wenn diese fehlt, leidet die gesamte Bildungslandschaft und damit unsere Kinder.“

Das Team K betont, dass der Mangel an qualifizierten Lehrkräften langfristig die Bildungsqualität beeinträchtigt, Leistungsrückgänge bei Schülern wahrscheinlicher macht und die Belastung für bestehende Lehrkräfte erhöht. Auch das inklusive Schulsystem und die Integrationspädagogik seien gefährdet, da Quereinsteiger häufig nur kurzfristig im System bleiben.

Es werden daher dringend strukturelle Reformen, darunter die Steigerung der Attraktivität des Lehrberufs durch bessere Bezahlung und gezielte Werbemaßnahmen, verbindliche Qualifizierungsprogramme für Quereinsteiger mit klaren Zeitrahmen und Qualitätskontrollen sowie eine transparente Datenlage, um fundierte Entscheidungen treffen zu können, gefordert.