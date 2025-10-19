Aktuelle Seite: Home > Politik > „Wohin steuert unsere Schule, wenn Lehrpersonen nicht ausreichend qualifiziert sind?“
Christoph Schmid schlägt Alarm

„Wohin steuert unsere Schule, wenn Lehrpersonen nicht ausreichend qualifiziert sind?“

Sonntag, 19. Oktober 2025 | 16:16 Uhr
Christoph-Schmid (2)
SSB/Richard Andergassen
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Mit großer Besorgnis nimmt der Südtiroler Schützenbund die Antwort von Landesrat Philipp Achammer auf eine Landtagsanfrage zur Kenntnis. Daraus geht hervor, dass allein im vergangenen Schuljahr über 1.200 Lehrpersonen ohne gültigen Studientitel an deutschsprachigen Grund-, Mittel- und Oberschulen unterrichtet haben. In den Fach- und Berufsschulen sind es weitere über 200 Lehrkräfte, in den Musikschulen rund 100, und auch in der ladinischen Bildungsdirektion mehr als 130 Personen ohne die vorgesehenen Voraussetzungen.

Landeskommandant Christoph Schmid zeigt sich angesichts dieser Zahlen alarmiert: „Wenn mehr als ein Viertel der Lehrpersonen in unseren Schulen nicht über die vorgeschriebene Ausbildung verfügt, dann müssen wir uns ernsthaft fragen, wohin unser Bildungssystem steuert. Bildung ist das Fundament unserer Gesellschaft und unserer kulturellen Identität – wer dort spart, gefährdet die Zukunft unseres Landes.“

Während die Landesregierung betont, Quereinsteigerkurse und zusätzliche Fortbildungen anzubieten, sieht der Südtiroler Schützenbund darin keine nachhaltige Lösung, sondern eine bildungspolitische Bankrotterklärung.

„Fortbildungen können keine abgeschlossene pädagogische Ausbildung ersetzen. Es braucht dringend eine langfristige Strategie zur Ausbildung, Gewinnung und Bindung qualifizierter Lehrkräfte – insbesondere im deutschen und ladinischen Schulwesen“, so Schmid weiter.

Der Schützenbund erinnert daran, dass die Schule nicht nur Wissen vermittle, sondern auch Werte, Sprache und Kultur weitergebe – Grundpfeiler, auf denen die Tiroler Identität ruhe.

„Wenn in unseren Schulen zunehmend Personen ohne entsprechende Ausbildung unterrichten, leidet nicht nur die Qualität des Unterrichts, sondern auch das Bewusstsein für unsere Sprache, Geschichte und Kultur. Wir dürfen uns nicht wundern, wenn junge Menschen ihre eigene Identität immer weniger verankert erleben“, warnt Schmid.

Der Südtiroler Schützenbund fordert daher eine klare bildungspolitische Kehrtwende: konsequente Ausbildung und Einstellung qualifizierter Lehrpersonen, stärkere Unterstützung für Studierende der Bildungswissenschaften, verbindliche Qualitätsstandards bei Neueinstellungen und eine langfristige Personalplanung, die auf Kompetenz statt auf Notlösungen setzt.

„Die Zahlen, die Landesrat Achammer vorlegt, sind ein Weckruf. Wenn wir jetzt nicht handeln, gefährden wir die Zukunft einer ganzen Generation – und damit das Fundament unseres kulturellen Selbstverständnisses. Man muss sich ernsthaft fragen, was Landeshauptmann Kompatscher und Landesrat Achammer in den letzten zehn Jahren getan haben – und ob sie als höchste politische Vertreter einer Minderheit überhaupt noch am richtigen Platz sitzen. Hier wird fahrlässig gehandelt!“, so Schmid abschließend.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 5 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Südtirol europaweit am wenigsten armutsgefährdet
Kommentare
49
Südtirol europaweit am wenigsten armutsgefährdet
Trump hofft auf Ende des Ukraine-Kriegs ohne Tomahawks
Kommentare
38
Trump hofft auf Ende des Ukraine-Kriegs ohne Tomahawks
Team K warnt: Bildungsqualität in Gefahr
Kommentare
31
Team K warnt: Bildungsqualität in Gefahr
Verborgene Milliarden: Schattenwirtschaft in Italien 2023 auf Rekordniveau
Kommentare
31
Verborgene Milliarden: Schattenwirtschaft in Italien 2023 auf Rekordniveau
Erneuter Messerangriff in Bozner Innenstadt
Kommentare
27
Erneuter Messerangriff in Bozner Innenstadt
Anzeigen
Die 24. Eisacktaler Kastanienwochen
Die 24. Eisacktaler Kastanienwochen
Herbstzeit ist Kastanienzeit:
Terner Bauernkuchl
Terner Bauernkuchl
Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 