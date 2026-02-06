Italien: Nur “Monsterfräse” kann die Schneemassen bändigen

Von: luk

Vernante/Limone Piemonte – Jahrelang gab es keine solchen Schneemengen mehr auf den alpinen Bahnstrecken in der italienischen Provinz Cuneo im Südwesten des Alpenbogens. Jahrelang wurde die große Zugfräse “S224 – Beilhack” daher kaum gebraucht.

Doch nun kam die “Monsterfräse” laut dem Transportunternehmen “TPL in Granda” in diesen Tagen zum Einsatz – etwa auf der Strecke zwischen Vernante und Limone Piemonte.

Es handelt sich dabei um die größte Maschine ihrer Art in der Region Piemont. Damit sie die Bahnlinien in dem südwestlichen Teil des Alpenbogens vom Schnee befreien konnte, wurden Personenzüge für mehrere Stunden ausgesetzt.

Bekanntermaßen hat es in dem Gebiet in diesem Winter und gerade in den vergangenen Tagen außerordentlich viel geschneit. Mancherorts kamen gar Schneehöhen von um die zwei Meter zusammen.