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Laura Pirovano stemmt Abfahrtskristall

Italienerin Pirovano holt Abfahrtskugel mit Kvitfjell-Sieg

Samstag, 21. März 2026 | 14:33 Uhr
Laura Pirovano stemmt Abfahrtskristall
APA/APA/KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
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Von: apa

Laura Pirovano hat die Abfahrtskugel im Ski-Weltcup mit ihrem dritten Sieg en suite erobert. Die Italienerin triumphierte beim Saisonfinale in Kvitfjell vor US-Olympiasiegerin Breezy Johnson (+0,15 Sek.) und der Deutschen Kira Weidle-Winkelmann (+0,25). Die Vorarlbergerin Ariane Rädler schrammte als Vierte um vier Hundertstel am Podest vorbei. Deutschlands Jungstar Emma Aicher verpasste es als Fünfte, die Gesamtweltcupführende Mikaela Shiffrin noch mehr unter Druck zu setzen.

Vor den letzten drei Rennen liegt Aicher 95 Punkte hinter Shiffrin. In der Abfahrtswertung musste sich Aicher um 83 Punkte geschlagen geben. So es eine Enttäuschung gab, gelang es der 22-Jährigen ganz gut, diese in den ersten Interviews zu verbergen. Sie sei nach ihrer “okayen Fahrt” eigentlich sehr zufrieden, sagte Aicher. “Vor einem Jahr war ich nirgends. Es ist cool und ich bin stolz, dass ich diese Konstanz zeigen kann.”

Pirovano machte die Überraschung perfekt. Die 28-Jährige, die sich erst mit ihren beiden Siegen zuletzt in Val di Fassa ins Spiel um die Spezialwertung Kristallkugel gebracht hatte, folgte damit ihrer Landsfrau Federica Brignone nach. “Oh mein Gott, es ist so emotional. Ich kann es noch nicht ganz verstehen”, sagte Pirovano im ORF. Sie wisse nicht, was in dem für sie so verrückt verlaufenen Saisonfinish passiert sei. “Ich habe mich auch hier nicht sehr wohlgefühlt, dachte beim Überfahren der Ziellinie: Das ist nicht genug.”

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