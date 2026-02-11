Italiens Rolle in Trumps NATO-Neuordnung

Von: idr

Neapel/Washington – Es ist ein historischer Machtwechsel im transatlantischen Bündnis: Die USA geben zwei ihrer wichtigsten NATO-Kommandoposten an Europa ab. Italien bekommt die Führung des Südkommandos in Neapel, Großbritannien übernimmt das Nordkommando in Norfolk, Virginia. Im Gegenzug sichert sich US-Präsident Donald Trump die Kontrolle über die NATO-Seestreitkräfte und sendet damit eine klare Botschaft.

Für Italien ist die Übernahme des Südkommandos ein strategischer Coup: Neapel ist seit Jahrzehnten ein neuralgischer Punkt der NATO. Von dort aus werden sämtliche Operationen im Mittelmeer, Nordafrika und dem Nahen Osten koordiniert. Bislang führten ausschließlich US-Admiräle dieses Kommando. Nun übernehmen europäische Offiziere. Die symbolische Bedeutung ist enorm: Europa soll künftig mehr Verantwortung für die eigene Sicherheit tragen.

Neue Aufgabeverteilung im Bündnis

Trumps Kalkül dahinter ist simpel: Die USA wollen ihre Truppenpräsenz in Europa reduzieren und sich auf China konzentrieren. Gleichzeitig behalten Washington die Lufthoheit: Die wichtigsten NATO-Kommandos für Luft-, Land- und Seeoperationen bleiben in amerikanischer Hand. Auch der Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte in Europa bleibt ein US-General.

NATO-Sprecher bestätigten die Umstrukturierung nur vage: „Die Verbündeten haben sich auf eine neue Verteilung der Verantwortlichkeiten für höhere Offiziere innerhalb der NATO-Kommandostruktur geeinigt, in der die europäischen Verbündeten eine prominentere Rolle im militärischen Kommando des Bündnisses spielen werden“, hieß es offiziell. Von der Regierung Meloni gab es bislang kein Statement.

„Das ist ein gutes Zeichen für die praktische Verlagerung der Aufgaben“, sagte ein Diplomat gegenüber AFP. Die Grönland-Krise hatte das Bündnis zuletzt an den Rand der Spaltung gebracht. Nun versucht Washington zu beschwichtigen: Man wolle die NATO stärken, nicht zerstören. Ob die Bündnisstaaten ihren Verantwortungen zu Trumps Zufriedenheit nachkommen werden, bleibt jedoch abzuwarten.