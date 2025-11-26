Aktuelle Seite: Home > Italien > Italiens Wettbewerbsbehörde startet Eilverfahren gegen Meta
Automatische KI-Anwendung am Handy im Fokus

Italiens Wettbewerbsbehörde startet Eilverfahren gegen Meta

Mittwoch, 26. November 2025 | 09:56 Uhr
Automatische KI-Anwendung am Handy im Fokus
APA/APA/THEMENBILD/HARALD SCHNEIDER
Schriftgröße

Von: apa

Italiens Wettbewerbsbehörde AGCM hat ein Eilverfahren gegen Meta wegen des Verdachts des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung eingeleitet. Nach Angaben der Behörde könnten die neuen Vertragsbedingungen der WhatsApp Business Solution Terms, die am 15. Oktober eingeführt wurden, sowie die Integration neuer Funktionen von Meta AI in WhatsApp die Produktion, den Marktzugang oder die technische Entwicklung für KI-Chatbot-Dienste einschränken.

Die italienische Behörde hatte die Untersuchung gegen Meta bereits im Juli eingeleitet. Der Aufseher hatte damals erklärt, Meta könnte gegen die Wettbewerbsregeln der Europäischen Union verstoßen haben, indem es seinen Meta-AI-Assistenten ohne Zustimmung der Nutzerinnen und Nutzer in WhatsApp integrierte. Bei Verstößen gegen europäische Wettbewerbsregeln drohen Strafen von bis zu zehn Prozent des weltweiten Jahresumsatzes.

Durch die Koppelung der KI-Anwendung “Meta AI” mit WhatsApp lenke der US-Konzern Kundinnen und Kunden in Richtung seines Angebotes, kritisierte die AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato). Dies könne den Wettbewerb behindern, weil Nutzerinnen und Nutzer gezwungen seien, zwei KI-Anwendungen auf ihren Geräten zu installieren, sofern sie “Meta AI” nicht nutzen wollen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Meran: Illegale Arbeiter flüchten durch Weinberge
Kommentare
40
Meran: Illegale Arbeiter flüchten durch Weinberge
„Trumps ‚Plan für die Ukraine‘ nimmt eigentlich China ins Visier“
Kommentare
28
„Trumps ‚Plan für die Ukraine‘ nimmt eigentlich China ins Visier“
Zank zwischen Knoll und SVP
Kommentare
27
Zank zwischen Knoll und SVP
Lehrermangel: Landtag diskutiert Einsatz pensionierter Lehrkräfte
Kommentare
26
Lehrermangel: Landtag diskutiert Einsatz pensionierter Lehrkräfte
Schulbus rutscht oberhalb von Meran von der Straße
Kommentare
23
Schulbus rutscht oberhalb von Meran von der Straße
Anzeigen
Zoomania 2
Zoomania 2
Ab 26. November im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Erfolgreich regional
Erfolgreich regional
Beratung wirkt
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 