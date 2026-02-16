Karnevalswagen kippt um

Von: luk

Roverè della Luna – Schreckmomente haben sich am Sonntagnachmittag an der Grenze zu Südtirol zugetragen: Ein Faschingswagen ist auf der Landesstraße 90 zwischen Salurn und Roverè della Luna umgekippt. Verletzt wurde dabei der 56-jährige Lenker.

Der Mann war auf dem Weg zum Fasching in Kurtatsch, als sich das Gespann – bestehend aus einem Traktor und einem Anhänger mit einer darauf montierten Holzhütte – gegen 14.00 Uhr in der Nähe eines Kreisverkehrs bei der Einmündung zur Bahnhofsstraße zunächst zur Seite neigte und schließlich auf die linke Seite kippte. Das Fahrzeug blieb auf der Fahrbahn liegen, kam jedoch nicht von der Straße ab.

Glück im Unglück: Auf dem Wagen befanden sich keine weiteren Personen. Der 56-jährige Fahrer erlitt mehrere Verletzungen. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er zur weiteren Abklärung und Behandlung ins Krankenhaus Bozen gebracht.

Unmittelbar nach dem Unfall wurden die Rettungskräfte alarmiert. Die Freiwilligen Feuerwehren von Roverè della Luna und San Michele all’Adige rückten rasch aus und richteten Traktor und Anhänger innerhalb kurzer Zeit wieder auf. Zwei Rettungswagen waren ebenfalls im Einsatz, ebenso die Ordnungskräfte, die die Ermittlungen zum Unfallhergang aufnahmen.

Die Straße musste für die Dauer des Einsatzes vorübergehend gesperrt werden. Der Verkehr konnte nach Abschluss der Bergungsarbeiten wieder freigegeben werden.