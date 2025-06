Kim Novak erhält in Venedig Goldenen Löwen für Lebenswerk

Von: apa

Die legendäre US-Schauspielerin Kim Novak wird mit dem Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk bei den 82. Internationalen Filmfestspielen von Venedig (27. August – 6. September) ausgezeichnet. Die Entscheidung traf der Verwaltungsrat der Biennale auf Vorschlag des Direktors Alberto Barbera.

“Ich bin sehr bewegt, diesen prestigeträchtigen Preis von einem so angesehenen Filmfestival zu erhalten. In diesem Moment meines Lebens für mein Lebenswerk geehrt zu werden, ist ein wahr gewordener Traum. Ich werde jeden Moment in Venedig in Erinnerung behalten. Es wird mein Herz mit Freude erfüllen”, erklärte die 92-jährige Schauspielikone in ihrer Reaktion auf die Auszeichnung.

Venedig würdigt “freie und rebellische Künstlerin”

“Kim Novak war eine der beliebtesten Schauspielerinnen einer ganzen Ära des Hollywood-Kinos – vom zufälligen Debüt Mitte der 1950er-Jahre bis zu ihrem frühen, freiwilligen Rückzug aus dem goldenen Käfig von Los Angeles – ein System, das sie nie aufgehört hat zu kritisieren”, kommentierte Barbera. Unvergessen sei Novak vor allem durch ihre Doppelrolle in Alfred Hitchcocks Meisterwerk “Vertigo”.

Der Goldene Löwe würdige “eine freie und rebellische Künstlerin”, heißt es in der offiziellen Begründung. Anlässlich der Preisverleihung feiert zudem der Dokumentarfilm “Kim Novak’s Vertigo” von Alexandre Philippe Weltpremiere – mit exklusiver Mitwirkung der Schauspielerin.