Lawinenunglück in den Dolomiten: Pistenretter stirbt bei Skitour

Von: luk

Cavalese – Ein Lawinenabgang in den Dolomiten hat am Mittwoch ein weiteres Todesopfer gefordert. Am Nordhang des Castel di Bombasel oberhalb von Cavalese ist der 46-jährige Skitourengeher Werner Degiampietro ums Leben gekommen. Der Mann aus Ziano di Fiemme war als Pistenretter bei der Polizei tätig.

Degiampietro war in den frühen Morgenstunden zu einer Skitour aufgebrochen, kehrte jedoch nicht mehr zurück. Gegen 10.00 Uhr schlugen seine Kollegen Alarm, nachdem er nicht zum Dienst erschienen war und von seiner geplanten Tour wussten. Über den Notruf 112 wurde umgehend eine Suchaktion eingeleitet.

Ein Rettungshubschrauber sowie die Bergrettung des Fleimstals rückten aus. Bereits beim ersten Überflug entdeckten die Einsatzkräfte Hinweise auf eine Lawine sowie die aus dem Schnee ragenden Skier des Vermissten. Rettungskräfte wurden abgesetzt und begannen sofort mit der Suche.

Der 46-Jährige konnte zwar rasch unter der Schneedecke lokalisiert und geborgen werden, doch für ihn kam jede Hilfe zu spät. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Lawine durch die derzeitigen Wetterbedingungen und Temperaturschwankungen ausgelöst. Derzeit ist es im Alpenraum ungewöhnlich warm für die Jahreszeit.

Die Nachricht vom Tod des erfahrenen Bergretters hat im Fleimstal große Betroffenheit ausgelöst.