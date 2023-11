Logo der NASA unrechtmäßig verwendet: 20.000 Kleidungsstücke beschlagnahmt

Verbania – Die Finanzpolizei von Verbania hat 20.000 Kleidungsstücke für Kinder und Erwachsene mit dem Logo der US-Raumfahrtbehörde NASA beschlagnahmt. Die Staatsanwaltschaft von Trani leitet die Untersuchung.

Die Ermittlungen kamen aufgrund einer Kontrolle in Sachen Produktsicherheit in einem Kaufhaus in der Provinz Verbano-Cusio-Ossol im Piemont ins Rollen. Dabei war festgestellt worden, dass 151 Kleidungsstücke nicht den Vorschriften entsprachen. Die Ordnungshüter beschlossen darauf, der Sache auf den Grund zu gehen.

Unter anderem sollte überprüft werden, ob das Logo der NASA rechtmäßig verwendet wird. Dabei wurde unter anderem ein Betrieb aus der Provinz Barletta-Andria-Trani unter die Lupe genommen, der für die Produktion verantwortlich war.

Obwohl ein vorübergehendes Nutzungsrecht vorlag, war die NASA nicht darüber informiert worden, dass das Logo modifiziert und auf Pullover, Shirts und andere Kleidungsstücke angebracht wurde. In der Tat sehen die Richtlinien der US-Raumfahrtbehörde ein minutiöses Genehmigungsverfahren vor.

Das Herstellerunternehmen hat sich offenbar nur vorgegeben, das Verfahren durchlaufen zu haben, als es Aufträge von Verteilerketten in ganz Norditalien erhalten hat. Die Finanzpolizei hat den kaufmännischen Direktor und den gesetzlichen Vertreter der Firma wegen Markenfälschung angezeigt.

Beinahe die gesamte Herbst- und Winterkollektion war den elektronischen Rechnungen zufolge von einem Kaufhaus aus Mailand erworben worden, das über 35 Filialen in der Lombardei, in der Emilia Romagna, im Veneto, Latium und im Piemont verfügt – unter anderem in der Provinz Verbano-Cusio-Ossol, von wo die Ermittlungen ausgegangen sind.

Die Beschlagnahme der Bekleidungsstücke erfolgte sowohl in der Herstellerfirma als auch in den Filialen des Kaufhauses. Der Wert der Kleidung wird insgesamt auf rund 380.000 Euro geschätzt. Einen Rekurs der Herstellerfirma, um die Beschlagnahme zu verhindern, hat das Beschwerdegericht von Trani abgeschmettert.