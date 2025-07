SVP solidarisch mit Katharina Zeller

Von: luk

Meran/Bozen – In einer gemeinsamen Aussendung stellen sich Parteiobmann Dieter Steger und die gesamte Parteiführung geschlossen hinter die Meraner Bürgermeisterin Katharina Zeller.

Sie üben scharfe Kritik an der Vorgehensweise jener, “die ein gesellschaftlich großes Problem missbrauchen, um ethnische Stimmungsmache zu betreiben – mit dem alleinigen Ziel, Katharina Zeller zu attackieren.”

Dieter Steger erklärt dazu:

Hier müssen einige Dinge mit Nachdruck richtiggestellt werden. Die rote Bank verweist symbolisch auf ein gravierendes Problem, das Italien – leider! – hat: geschlechterspezifische Gewalt, insbesondere Gewalt an Frauen. Die jährliche Veröffentlichung des Femizid-Reports ist immer wieder ein tragischer Höhepunkt. Wenn jemand glaubt, auf dem Rücken der Opfer eine ethnische Polemik zu starten, um einer politisch unliebsamen, aber erfolgreichen Konkurrentin zu schaden, dann ist das schlichtweg schäbig. Besonders, weil Katharina Zeller den Sachverhalt umgehend erklärt und die Gemeinde angewiesen hat, das Erklärungsschild auch in italienischer Sprache anzubringen. Zum Zweiten zeigt sich eine Welle von Hasskommentaren in den sozialen Netzwerken, die in keiner Weise zu rechtfertigen sind. Sollte Bürgermeisterin Katharina Zeller tatsächlich erwägen, Strafanzeige zu stellen, unterstützen wir sie darin nachdrücklich!