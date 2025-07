Bundesliga-Club weilt für Sommervorbereitung in Südtirol 

Von: luk

Natz-Schabs – Die Ferienregion Natz-Schabs wird auch in diesem Sommer erneut Schauplatz hochklassiger Fußballvorbereitung. Zwischen dem 11. und 19. Juli gastiert eine Mannschaft aus der deutschen Bundesliga bereits zum dritten Mal in Folge in der Region und absolviert ihr Trainingslager auf dem Sportgelände des ASV Natz.

Das Team unter Leitung eines langjährigen Erfolgstrainers nutzt die Tage zur intensiven Vorbereitung auf die kommende Saison und wird täglich trainieren. Ein besonderer Höhepunkt für Fußballfans steht am Dienstag, 15. Juli, auf dem Programm: Dann findet ein öffentliches Testspiel gegen den traditionsreichen FC Wacker Innsbruck statt. Die Anstoßzeit wird noch bekanntgegeben, gespielt wird am Sportplatz des ASV Natz.

Neben sportlichen Highlights ist auch für Unterhaltung abseits des Rasens gesorgt: Am Mittwoch, 16. Juli, wird die komplette Mannschaft beim beliebten Summernacht Feschtl im Ortszentrum von Natz erwartet. Dabei können Fans Autogramme ergattern, Fotos machen und ganz persönliche Gespräche mit den Profis führen.

Die Gastgeber der Ferienregion Natz-Schabs heißen die Spieler sowie alle Gäste herzlich willkommen und freuen sich auf ein sportliches Sommererlebnis.