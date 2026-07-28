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Scharfe Kritik vom CAI

Mehr als nur ein dummer Streich: Wanderer verirren sich

Dienstag, 28. Juli 2026 | 08:12 Uhr
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Facebook/Cai Alta Valle Brembana
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Von: mk

Mezzoldo – Mit bitterem Humor und einer gehörigen Portion Wut reagiert der CAI Alta Valle Brembana auf einen aktuellen Fall von Vandalismus. Auf Facebook veröffentlichte der örtliche Ableger des italienischen Alpenvereins einen Vorher-Nachher-Vergleich unter dem Titel „Spielen wir ein neues Spiel: Finde die Unterschiede“. Der traurige Hintergrund: Unbekannte haben entlang des beliebten Zustiegs zur Balicco-Hütte auf 1.963 Höhenmetern im regionalen Naturpark Azzaredo Casù mehrere Wegweiser demontiert und gestohlen.

Der Schilderdiebstahl ist weit mehr als nur ein Ärgernis oder Sachbeschädigung – er stellt ein konkretes Sicherheitsrisiko dar. Insbesondere an einer zentralen Wegkreuzung führte die fehlende Beschilderung in den vergangenen Tagen dazu, dass ortsunkundige Bergsteiger die Orientierung verloren und vom richtigen Pfad abkamen.

Besonders schmerzt die Freiwilligen des Alpenvereins der Respektlosigkeit gegenüber ihrer ehrenamtlichen Arbeit. Unzählige Stunden investieren die Mitglieder jährlich in die Pflege und Kennzeichnung des Wegenetzes, um Wanderern eine sichere Orientierung im Hochgebirge zu gewährleisten.

Der Alpenverein hofft nun, dass die Täter die Gefährdung einsehen, die sie mit ihrer Aktion heraufbeschworen haben. Gleichzeitig schlägt die Sektion Alarm: Der Vorfall sei Teil mehrerer besorgniserregender Fälle von Respektlosigkeit und Vandalismus, die sich in letzter Zeit in den Bergen häufen würden.

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