Mehrere Verletzte bei Tankstellen-Explosion in Rom

Von: apa

Bei einer Explosion einer Tankstelle in Rom sind am Freitagvormittag mindestens 21 Menschen verletzt worden. Unter ihnen befanden sich zumindest ein Feuerwehrmann, acht Polizisten sowie ein Mitglied der Rettungskräfte des Notdienstes. Fünf wurden bestätigterweise ins Spital eingeliefert, sie schweben aber nicht in Lebensgefahr. Die Feuerwehrleute waren zu einem Einsatz gerufen worden, weil ein Lkw eine Leitung beschädigt hatte.

Beim Eintreffen kam es zur Explosion, die auch die bereits anwesenden Sanitäter erfasste, wie lokale Medien berichteten. Die Detonation, die viele Einwohner der Gegend aus dem Schlaf riss, richtete Schäden an mehreren umliegenden Gebäuden an und war in weiten Teilen der Stadt zu hören. Zudem erreichten die Flammen ein sich hinter der Tankstelle befindendes Depot für beschlagnahmte Fahrzeuge. Auch einige Passanten sollen verletzt worden sein.

Über dem südlichen Teil der Stadt war eine schwarze Rauchwolke zu sehen. Die Löscharbeiten hielten an. Zwei Gebäude in der Nähe der Tankstelle mussten evakuiert werden. Die U-Bahn-Station der Linie C Teano, die sich nahe der Tankstelle befindet, wurde vorsichtshalber geschlossen. Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni telefonierte mit Roms Bürgermeister Roberto Gualtieri und informierte sich über die Lage am Unglücksort, wie das Büro der Regierungschefin berichtete.